Covid: altri 1.725 morti in Gb, totale a quasi 103.000

LONDRA, 27 GEN - Non si ferma l'ondata di nuovi morti per Covid nel Regno Unito, alle prese con le conseguenze dell'aggressività della cosiddetta variante inglese del virus, abbattutasi sul Paese nelle settimane scorse. Lo certificano i dati censiti nelle 24 ore - ma comprendenti alcuni ritardi statistici relativi al weekend - a margine di un briefing di Boris Johnson che indicano altri 1.725 decessi contro 1.631 di ieri, fino a un totale che sale a 103.000. I nuovi contagi sono invece 25.000 su quasi 600.000 test; mentre l'effetto lockdown inizia a far calare l'incremento dei ricoveri. Circa 7,5 milioni i vaccini, fra prima dose e richiami. (ANSA).