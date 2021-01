Governo: Marcucci,maggioranza va estesa,risicata già prima

ROMA, 27 GEN - "Il Pd ha guardato con simpatia e aiutato la nascita di gruppo europeista, è importante in termini di logica politica e può essere che il gruppo possa attrarre altri favorevoli a questa nuova avventura governativa ma che non hanno il luogo fisico in cui sedersi. Io penso che anche la maggioranza precedente fosse risicata, quindi abbiamo l'esigenza di allargarla. Ben venga il nuovo gruppo e ben venga la riapertura del dialogo tra Conte e Renzi su patti chiari". L'ha detto Andrea Marcucci, presidente dei senatori del Pd, a 'L'aria che tira' su La7. (segue) (ANSA).