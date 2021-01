Molestò 4 bimbe in centro ippico, l'11/2 processo a Milano

MILANO, 27 GEN - Per avere molestato quattro bambine, tra i 5 e i 9 anni, in un maneggio alle porte di Milano, verrà processato con rito abbreviato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un 25enne originario di Voghera (Pavia), ma residente a Cesano Boscone, nel milanese. Gli episodi sono avvenuti tra febbraio 2018 e novembre 2019, tutti all'interno del centro ippico alle porte del capoluogo lombardo dove le ragazzine frequentavano un corso di equitazione. Stando all'indagine del pm Rossana Guareschi, che ha chiesto il rinvio a giudizio, gli abusi sarebbero avvenuti nella selleria. L'uomo, che frequentava il posto perché proprietario di uno dei cavalli, le avrebbe prima spinte all'interno di questo luogo appartato del maneggio per molestarle, e brandendo un coltello, le avrebbe minacciate di ucciderle se avessero raccontato le violenze. Il processo, in abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, inizierà il prossimo 11 febbraio davanti al gup Alessandra Dal Corvo. Quel giorno chiederanno di costituirsi parti civili i genitori di due delle ragazzine, assistiti dall'avvocato Solange Marchignoli. (ANSA).