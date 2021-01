Piazza S.Carlo: Appendino a Palazzo di giustizia di Torino

TORINO, 27 GEN - La sindaca Chiara Appendino è arrivata al Palazzo di Giustizia di Torino per prendere parte all'udienza del processo per i fatti di Piazza San Carlo. Il programma prevede innanzitutto un intervento, la cosiddetta 'replica', del pubblico ministero Vincenzo Pacileo, che per Appendino aveva proposto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Il processo si celebra con rito abbreviato per reati di disastro, lesioni e omicidio colposi. In giornata potrebbe esserci la sentenza. (ANSA).