Giorno Memoria: Papa, ricordare perché non accada più

CITTA DEL VATICANO, 27 GEN - Il Papa all'udienza generale ha parlato del Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah: "Ricordare è una espressione di umanità, ricordare è segno di civiltà, ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità, ricordare è anche stare attenti perché queste cose possono succedere un'altra volta, incominciando dalle proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo a distruggere un popolo e l'umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità". (ANSA).