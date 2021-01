Chanel sfila al Grand Palais, è festa di nozze in famiglia

ROMA, 26 GEN - Festa di matrimonio nel Grand Palais a Parigi, riempito di petali di fiori sul pavimento e archi floreali tutt'attorno alla passerella, per la sfilata della collezione haute couture SS 2021 di Chanel, trasmessa online in un video diretto da Anton Corbijn. La direttrice creativa della maison francese Virginie Viard, ha affidato al fotografo, regista e designer grafico olandese, la produzione di una serie di fotografie e teaser negli atelier Haute Couture della maison di rue Cambon che hanno preceduto il defilé, e la regia della sfilata. Una sfilata in assenza del solito folto pubblico di stampa, clienti e personaggi, ma con la sola presenza, tra le sedie vuote, delle testimonial di Chanel degli ultimi anni: la principessa Charlotte Casiraghi, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Vanessa Paradis e Lily-Rose Depp. "Sapevo che non avremmo potuto organizzare un grande spettacolo, che avremmo dovuto inventare qualcos'altro, così mi è venuta l'idea di un piccolo corteo che sarebbe sceso dalle scale del Grand Palais e sarebbe passato sotto archi di fiori. Come una festa di famiglia, un matrimonio" racconta Virginie Viard spiegando il mood della collezione. Così le invitate e le damigelle del corteo nuziale indossano abiti a balze in pizzo floreale, vestiti con gonne a corolla molto New Look, giacchette in bouclè laminati e gilet ricamati su pantaloni morbidi. I colori sono il bianco, il nero, il beige e il rosa. Scarpe basse bicolori, coroncine di fiori tra i capelli. (ANSA).