Covid: calo terapie intensive,ma 10.593 positivi e 541 morti

ROMA, 26 GEN - Sono 10.593 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 541, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 8.561 e i morti 420. Oggi sono 257.034 i test molecolari e antigenici effettuati. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 143.116, circa 114 mila in meno. Il tasso di positività è al 4,1% (ieri era al 5,98%, è in calo quindi dell'1,9%). Tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva: sono 49 in meno nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 162. In totale in terapia intensiva per il Covid-19 ci sono 2.372 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.355 pazienti, anche in questo caso in calo di 69 unità rispetto a ieri. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.485.956, i morti 86.422. Gli attualmente positivi sono 482.417, con un calo di 9.213 rispetto a ieri. Sono invece 1.917.117 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.256 unità. In isolamento domiciliare ci sono 458.690 persone (-9.095 rispetto a ieri). (ANSA).