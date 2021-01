ANSA-IL-PUNTO/COVID: calo contagi in Sardegna, tasso 3,1%

CAGLIARI, 26 GEN - Curva dei contagi nuovamente in discesa in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 138 nuovi casi (37.394 il totale) a fronte di 4.343 tamponi (560.342 il totale): il rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 3,1%. Si registrano anche tre decessi (955 in tutto). Sono 468 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-4 rispetto); 44 (-4) i pazienti in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 19.185 (+329), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 458. Intanto oggi sono state consegnate alla Sardegna altre 12.870 dosi del vaccino Pfizer. Si tratta di una partita fondamentale perché servirà a completare la seconda inoculazione a operatori socio-sanitari. Secondo il report della struttura commissariale, sinora sono state recapitate nell'Isola 40.350 dosi (alle quali vanno aggiunte le 12.870), e somministrate 26.874. Sulla Sardegna diventata da gialla ad arancione, il presidente della Regione Christian Solinas oggi ha ribadito che "abbiamo già pronto un ricorso in sede amministrativa che speriamo di non dover attivare perché conto che prevalga il buonsenso. Temiamo che la classificazione che il Governo ci ha attribuito sia assolutamente erronea e non tenga conto della reale situazione della Sardegna, per questo abbiamo attivato da subito le interlocuzioni e dimostrato coi numeri che si può ritornare ad essere zona gialla. Se non ci daranno ascolto, ci difenderemo e tuteleremo la Sardegna e i nostri operatori commerciali in tutte le sedi". Solinas e l'assessore della Sanità Mario Nieddu oggi hanno inaugurato gli spazi rinnovati all'interno del San Giovanni di Dio, in cui sono statati trasferiti il Centro Donna, il Centro di senologia e screening mammografico e il Centro di Medicina dello sport, precedentemente ospitati al Binaghi, riconvertito in ospedale Covid. Oltre 30mila le utenti del Centro Donna e circa 150 visite al giorno, registrate nel periodo pre-Covid, per il Centro di senologia. (ANSA).