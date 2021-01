Usa: Trump apre ufficio Florida che gestirà dopo-presidenza

NEW YORK, 26 GEN - Donald Trump ha aperto un ufficio in Florida che gestirà il suoi impegni da ex presidente e cercherà di promuovere l'agenda della sua amministrazione. "L'Ufficio sarà responsabile della gestione della corrispondenza, delle dichiarazioni pubbliche, delle apparizioni e delle attività ufficiali del presidente Trump per promuovere gli interessi degli Stati Uniti e per portare avanti l'agenda della sua amministrazione", si legge in una nota. La sede è nella contea di Palm Beach, dove si trova il resort di Mar-a-Lago, nuova residenza dell'ex presidente e dell'ex first lady Melania. (ANSA).