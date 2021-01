Giorno Memoria: a Parma videomapping per pietre d'inciampo

PARMA, 26 GEN - Le storie di Carolina Blum, Primo Polizzi, Ugo Franchini e Sergio Barbieri che, da Parma, vennero deportati nei campi di sterminio nazisti o diventarono protagonisti della Resistenza, narrate dagli studenti del Liceo Toschi. Le loro vite, entrate nella storia, nel Giorno della Memoria saranno protagoniste del progetto di videomapping 'Proiettiamo sui muri la storia delle pietre d'inciampo'. Domani, dalle 18 alle 21.30, sulle pareti del Complesso della Pilotta verranno proiettate immagini storiche accompagnate dalle storie realizzate dagli studenti dopo aver intervistato testimoni e aver svolto una ricerca dettagliata sulle vite. Una iniziativa che, per rispettare le misure anti-Covid, sarà trasmessa in streaming sul sito di Zai.net. Sui muri si potranno vedere immagini, provenienti dall'archivio dell'Istituto Luce e anche realizzate dagli studenti stessi, che, insieme alla narrazione, accompagneranno tutti in un viaggio nella storia e nella memoria. Per dare vita al format, realizzato con il contributo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i ragazzi hanno seguito una fase di preparazione con i giornalisti di Mandragola Editrice, media partner dell'evento insieme ad ANSA, per creare tre video e podcast. (ANSA).