Anarchici: 'Scintilla', 18 avvisi di chiusura indagine

TORINO, 26 GEN - Diciotto avvisi di chiusura indagine sono stati notificati ad altrettanti militanti anarchici, a Torino, Cuneo e Milano, coinvolti nell'operazione 'Scintilla', che nel febbraio del 2019 portò allo sgombero a Torino dell'ex Asilo occupato di via Alessandria. Associazione sovversiva e istigazione a delinquere i reati ipotizzati a vario titolo dal pm Manuela Pedrotta al termine di un ulteriori due anni di indagine in cui la Digos di Torino, guidata da Carlo Ambra, ha acquisito nuovi elementi. Durante l'operazione furono arrestate sette persone, accusate di aver promosso, costituito, organizzato e partecipato a un'associazione sovversiva contro le politiche nazionali di gestione dell'immigrazione e le relative strutture per l'identificazione e l'espulsione dei migranti. Sono accusati, in particolare, di una ventina di attentati compiuti in diverse città italiane. (ANSA).