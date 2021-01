Biden alza il tiro, 150 mln di vaccinazioni in 100 giorni

WASHINGTON, JAN 26 - Joe Biden ha alzato l'asticella della campagna di vaccinazioni anti Covid, prevedendo nei primi 100 giorni della sua presidenza non piu' 100 milioni ma 150 milioni di dosi inoculate, ossia 1,5 milioni al giorno. Finora in Usa sono state vaccinate 19,3 milioni di persone, il 5,8% della popolazione e il 16,9% della popolazione considerata prioritaria. Intanto e' stato scoperto in Minnesota il primo caso di variante brasiliana. (ANSA).