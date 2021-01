Giorno Memoria: due giovani indagati a Padova dalla Digos

VENEZIA, 26 GEN - Alla vigilia della Giorno della Memoria in cui si ricorda la strage della Shoah, la Digos di Padova ha portato a termine una operazione contro la propaganda antisemita. Un 26enne e un 27enne padovani sono stati indagati per danneggiamento aggravato dall'odio razziale per numerose scritte apparse sui muri della città lo scorso autunno. La segnalazione era giunta in procura dalla Digos che tra ottobre e novembre aveva redatto una dettagliata informativa sulle scritte ben visibili in città, come croci celtiche, stelle di David, "Comunisti a morte" e "1488" che la simbologia nazista accosta a frasi antisemite e al richiamo "Heil Hitler", oltre che a numerose invettive contro il centro sociale Pedro. (ANSA).