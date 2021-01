++ Crolla solaio capannone: un morto, altri sotto macerie ++

SAN MICHELE SALENTINO, 26 GEN - Il solaio di un capannone in costruzione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende una persona è morta ma altri sarebbero sotto le macerie. Il fatto si è verificato in contrada Ajeni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. (ANSA).