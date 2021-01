Vaccino: assessore, in Veneto in corso solo seconde dosi

VENEZIA, 26 GEN - "Stiamo facendo solo seconde dosi, anche per i problemi legati alla diminuzione delle forniture Pfizer. Domani arriveranno 50.300 dosi da Pfizer e il 31 arriveranno le 5.300 di Moderna". Lo ha riferito l'assessore regionale alla Salute Manuela Lanzarin. "Sono quelle - ha precisato - necessarie per la seconda dose a tutte le persone che dal 27 dicembre hanno iniziato la vaccinazione. Non siamo alla fine della prima parte, che è quella legata agli operatori sanitari ospedalieri, agli ospiti e agli operatori delle Rsa, 185 mila persone, in cui sono inseriti privati accreditati e 'puri' oltre alle categorie disabili in strutture residenziali e semi-residenziali. Continueremo e riprenderemo il calendario della prima fase, per poi passare alle prossime", ha concluso. (ANSA).