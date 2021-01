Scuola: Ministero, 1 studente su 2 sceglie il liceo

ROMA, 26 GEN - I Licei, con il 57,8% delle preferenze, si confermano in testa alle scelte delle studentesse e degli studenti, vengono scelti da oltre 1 studente su 2. Seguono gli Istituti tecnici, con il 30,3% delle iscrizioni, e i Professionali, scelti dall'11,9% delle ragazze e dei ragazzi. Questi i primi dati riferiti alle iscrizioni online al prossimo anno scolastico, il 2021/2022, che hanno riguardato le classi prime della primaria, della secondaria di primo e di secondo grado, secondo quanto rende noto il ministero dell'Istruzione. Per la scuola dell'infanzia la domanda andava presentata in modalità cartacea. La partecipazione delle scuole paritarie alle iscrizioni online era facoltativa. La procedura si è aperta lo scorso 4 gennaio e si è conclusa ieri, lunedì 25 gennaio alle 20.00. (ANSA).