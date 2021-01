Fuochi prima di Inter-Juve, 2 denunce

MILANO, 26 GEN - Due tifosi dell'Inter sono stati denunciati dalla polizia per la violazione del Daspo a cui erano già sottoposti e per il lancio di petardi avvenuto pochi minuti prima dell'inizio della partita Inter - Juventus giocata il 17 gennaio scorso. Gli investigatori della Digos hanno ricostruito l'episodio e individuato i due ultras nerazzurri che si erano posizionati sulle terrazze dell'ex ippodromo del trotto, in un'area dismessa da tempo e vicina allo stadio San Siro. Lì hanno acceso almeno dieci batterie di fuochi d'artificio che hanno reso necessario posticipare l'inizio della partita. All'interno dell'area, inoltre, gli agenti hanno scoperto scritte contro la Digos a firma "Curva Nord 69". La scena era stata anche filmata da un drone che volava illegalmente sulla no fly zone e le immagini sono state caricate sulla pagina social ufficiale del gruppo. Uno dei denunciati è Andrea Beretta, uno dei leader storici della Nord, già colpito da due Daspo nel 2017 per i tafferugli prima di Inter - Roma e Inter - Atalanta. (ANSA).