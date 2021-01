Bimbo ritrova uso mano grazie a impianto dito piede

TORINO, 26 GEN - Un dito del piede al posto del dito di una mano per ridare vita all'arto traumatizzato che, altrimenti, non avrebbe più funzionato. E' intervento eseguito al Regina Margherita di Torino dai chirurghi della mano del Cto, diretta da Bruno Battiston, su un bimbo di 4 anni vittima di un incidente. Grazie a una innovativa tecnologia robotica, il dito e la mano potranno non solo riprendere a muoversi, ma anche a crescere. "Un intervento all'avanguardia - sostiene il dg della Città della Salute, Giovanni La Valle - che i nostri professionisti hanno saputo portare a buon fine valorizzando una strumentazione mai usata in precedenza". (ANSA).