Recovery: Abi, evitare proliferazione delle agevolazioni

ROMA, 26 GEN - L'Abi chiede che per "sviluppare al meglio il potenziale" dei nuovi investimenti pubblici e privati previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "è necessario che i diversi strumenti finanziari funzionino in maniera omogenea per tipologia di obiettivo, evitando la proliferazione di misure agevolative con la conseguente polverizzazione delle risorse disponibili". E' quanto si legge nel documento inviato al governo dopo che è saltato l'incontro a causa della crisi dell'esecutivo. (ANSA).