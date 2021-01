In fiamme furgone in sosta in Alto Adige, muore uomo

BOLZANO, 26 GEN - Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita nel rogo del suo furgone che era in sosta lungo il rio Valsura a Lana. Il rogo è scoppiato questa notte, verso le 22.30, forse per un guasto tecnico, nella zona parcheggi delle passeggiate che costeggiano il torrente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento l'incendio, di modeste dimensioni, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. (ANSA).