Life in a Day 2020, anteprima Sundance e poi 6/2 su YouTube

ROMA, 25 GEN - Un giorno del 2020: il documentario che racconta questo tempo così diverso debutta il 6 febbraio su YouTube. Il 25 gennaio il primo trailer del lungometraggio Life In A Day 2020 che sarà presentato in anteprima virtuale al Sundance Film Festival il 1 febbraio. Il 25 luglio 2020, persone in tutto il mondo hanno filmato la loro giornata e hanno inviato i loro video. Diretto dal regista premio Oscar Kevin MacDonald e prodotto da Ridley Scott, Life In A Day 2020 è composto interamente da contributi selezionati dai partecipanti e mostra quanto possa essere straordinaria la vita in un giorno qualunque. Il film arriva 10 anni dopo il primo esperimento Life in a day: i realizzatori hanno ricevuto più di 300.000 candidature, quasi quattro volte il numero di proposte per il film precedente, che include migliaia di ore di riprese da 192 paesi diversi, in più di 65 lingue. Tra l'enorme numero di candidature ricevute ci sono ricercatori del vaccino Covid-19 a Oxford, la minoranza perseguitata Rohingya e i rifugiati siriani, manifestanti del Black Lives Matter, un veterano dell'esercito americano, una donna e la sua sfida per la fertilità e molti altri ritratti personali di individui in tutto il mondo. Inoltre, anche i precedenti partecipanti al film del 2010 sono stati inclusi nel film. (ANSA).