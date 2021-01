ANSA-IL PUNTO/COVID:Fvg, calo contagi e tamponi,più decessi

TRIESTE, 25 GEN - Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 2.120 tamponi molecolari, sono stati rilevati 147 nuovi contagi (ieri 391) con una percentuale di positività del 6,93% (ieri 8,57%). Sono inoltre 318 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 34 casi (ieri 114) con una percentuale di positività del 10,69% (ieri 9,1%). I decessi registrati sono 23 (13 ieri), di cui 6 avvenuti dal 24 dicembre scorso al 16 gennaio. Sostanzialmente stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 62 (+1) così quelli in altri reparti, 686 (+1). Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; gli operatori sanitari contagiati in queste strutture sono in totale 4. I decessi complessivamente ammontano a 2.266, i totalmente guariti sono 49.197, i clinicamente guariti salgono a 1.483, cala il numero delle persone in isolamento, 10.825. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.519 persone. Intanto, per la ripresa, almeno parziale, della didattica in presenza per la scuola del secondo ciclo, oggi il comitato 'Priorità alla scuola Fvg' ha diramato un comunicato, successivo all'incontro con l'assessore regionale alla scuola, Alessia Rosolen, da cui si evince che non sarà accettato, dopo la scadenza, prevista per il 31 gennaio, dell'ordinanza del governatore Fedriga, "un ulteriore rinvio delle attività scolastiche in presenza, se non per eventi che portino la regione in zona rossa". Infine, la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile, in una nota, ha evidenziato come "a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la situazione nelle strutture ospedaliere in Friuli Venezia Giulia" resta "sempre critica", con "i medici specializzati" che "sono troppo pochi rispetto ai malati di covid" e che "spesso manca la separazione di percorsi per pazienti covid e non covid, con un alto rischio di contagio". (ANSA).