Sky lancia la sfida, 125 titoli nel 2021

ROMA, 25 GEN - La sfida globale dello streaming sotto le varie forme prosegue senza esclusione di colpi. Netflix con oltre 200 milioni di abbonati ha annunciato 70 nuovi titoli per il 2021. E l'operatore di pay tv Comcast Sky replica con un listino di film e tv da 125 titoli per il 2021, una road map in grado di competere con i rivali e prepararsi ad una certa autonomia produttiva dopo che il contratto di fornitura output deal con Hbo (le migliori produzioni tv in genere, come l'ultima The Undoing di Susanne Bier con Hugh Grant e Nicole Kidman), pur rinnovato alla fine del 2019 per più anni, potrebbe via via scemare visto l'orientamento di WarnerMedia a favore della propria piattaforma HBO Max. I 125 film e programmi TV rappresentano un aumento del 50% dal 2020 e includono 30 film Sky Original insieme a 30 documentari originali. E c'è l'intenzione, strategica in questo periodo di pandemia, di lanciare due nuovi film originali ogni mese, con l'obiettivo di un nuovo lungometraggio a settimana nel 2022 (Netflix giorni fa ne ha annunciato uno a settimana, ndr). Tra i titoli anticipati a Variety: "A Boy Called Christmas", "Extinct", "Monster Family 2", "Save The Cinema", "Creation Stories", "Six Minutes to Midnight", "The Glorias", "Jolt", "SAS : Red Notice "," The Comeback Trail", Breaking News In Yuba County "e "Antebellum". Come "This Sceptred Isle", la serie annunciata con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, cinque puntate sul "primo ministro, il governo e il paese di fronte alla prima ondata della pandemia globale", Sky lancerà anche nuovi documentari originali, tra cui "Liverpool Narcos", un'esplorazione di come Liverpool sia diventata l'epicentro di un boom della droga che avrebbe cambiato per sempre la Gran Bretagna; "Chernobyl 86", uno sguardo rivelatore sul disastro del termoreattore nucleare; "Positive", una storia della lotta di 40 anni della Gran Bretagna contro l'HIV / AIDS. (ANSA).