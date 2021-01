Governo: Salvini, no governicchi, Conte si faccia da parte

TORINO, 25 GEN - "Piuttosto che tirare a campare governicchi e ammucchiate è meglio ridare la parola agli italiani e stare tranquilli per 5 anni. Mi aspetto che prevalga il buon senso e amore per gli italiani. Mi auguro che il governo, se non ha i numeri, si faccia da parte". Lo ha detto Matteo Salvini oggi a Torino lasciando il Palazzo di Giustizia Dove ha preso parte al processo in cui è imputato di vilipendio all'ordine giudiziario. (ANSA).