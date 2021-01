Governo: Salvini, meglio voto che tirare a campare

TORINO, 25 GEN - "Non vedo come questo Parlamento possa inventarsi formule diverse". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla possibilità di nuove maggioranze. "Spero che finisca questo teatrino osceno.- aggiunge al termine di un incontro, a Torino, con le associazioni degli albergatori - Le imprese italiane hanno bisogno di certezze, non di un governo che tira a campare su quattro senatori in vendita. Ieri hanno votato in Portogallo, il prossimo mese lo faranno in Catalogna e poi in Olanda e in Israele. È meglio investire due mesi per ridare la parola agli italiani che tirare a campare per altri due anni. Noi come Lega siamo già al domani". (ANSA).