Familiari Paolo Rossi ricevuti da Papa Francesco

PERUGIA, 25 GEN - Papa Francesco ha ricevuto, in udienza privata a Santa Marta, la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti, e i figli di Paolo Rossi, Maria Vittoria, Sofia Elena e Alessandro con la fidanzata Matilde. Con loro gli amici di famiglia, con i quali 'Pablito' portava avanti progetti di beneficenza. L'incontro in onore del campione del mondo di Spagna '82, è stato - secondo quanto appreso dall'ANSA - un momento di grande commozione per tutti i familiari di Rossi, che ha incarnato valori importanti. I congiunti di Rossi hanno visto nell'incontro con Papa Francesco un messaggio di fede e speranza in un momento di dolore profondo. Il Papa, è stato riferito, ha ricordato la responsabilità che ogni sportivo di livello ha nei confronti della gente e delle giovani generazioni. E Paolo ha sicuramente incarnato certi valori e principi sani. I familiari di Paolo Rossi hanno donato al Papa un pallone in vetro di Murano, riproduzione di quello del Mondiale 1982. (ANSA).