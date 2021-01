Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro

ALGHERO, 25 GEN - Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree, per un peso complessivo di 900 grammi, a un viaggiatore arrivato dal Kenya dopo aver transitato all'aeroporto di Roma-Fiumicino "Leonardo Da Vinci". I controlli dei funzionari, finalizzati a contrastare traffici illeciti, hanno portato al rinvenimento di 22 semi e 3 talee "non identificabili", privi di confezione ed etichetta che ne attestasse l'origine e la specie. La merce sprovvista di certificato fitosanitario è stata sequestrata in via cautelare. (ANSA).