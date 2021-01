Covid: Australia sospende corridoio viaggi con Nuova Zelanda

ROMA, 25 GEN - Il ministro della Salute australiano, Greg Hunt, ha annunciato la sospensione per 72 ore del 'corridoio' per i viaggi con la Nuova Zelanda. Lo riporta il Guardian. La decisione è stata presa dopo l'individuazione del primo contagio locale di coronavirus in Nuova Zelanda dallo scorso novembre. La paura delle autorità australiane è che si possa trattare di un caso di variante sudafricana, una mutazione del Covid-19 molto più contagiosa. (ANSA).