Serie A: Lazio-Sassuolo 2-1

ROMA, 24 GEN - La Lazio batte 2-1 il Sassuolo nel posticipo delle 18 della 19/a giornata di serie A. Una vittoria in rimonta che vale la finestra sulla Champions, ora a sole due lunghezze. E' il quarto successo consecutivo in campionato per la squadra di Simone Inzaghi, che all'Olimpico prima va sotto con il gol di Caputo, poi con pazienza ricama il ritorno con il pareggio di Milinkovic-Savic e nella ripresa trova la rete che vale tre punti con il solito Ciro Immobile. (ANSA).