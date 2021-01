Covid:troppa gente, stop ingresso galleria V.Emanuele Milano

MILANO, 24 GEN - Gli agenti della Polizia locale di Milano stanno chiudendo temporaneamente l'accesso alla galleria Vittorio Emanuele per consentite il deflusso di persone che potrebbero creare assembramenti. Si tratta di numerosi milanesi che nel primo giorno di zona arancione in Lombardia, hanno scelto il salotto della città per una passeggiata o per lo shopping. La Galleria sarà riaperta non appena saranno nuovamente assicurate le condizioni di sicurezza previste per il contenimento del Covid. (ANSA).