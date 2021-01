Valanga travolge alpinista nel Bresciano, è grave

BRESCIA, 24 GEN - Una persona è stata travolta da una valanga che di è staccata a Monno, nel Bresciano, in zona Mortirolo a quota 2300 metri. L'alpinista è stato estratto dalla neve e portato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo. E' in gravissime condizioni. Sono in corso le ricerche per l'eventuale presenza di altri coinvolti. (ANSA).