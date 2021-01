Maltempo:esonda torrente in Irpinia, tratte in salvo 3 famiglie

NAPOLI, 24 GEN - La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nel comune di Cervinara (Avellino), dove il maltempo ha determinato l'esondazione del torrente Cardito a valle del centro abitato. Quindici volontari della Protezione civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi speciali per consentire l'evacuazione di tre famiglie rimaste intrappolate a causa del maltempo. I cittadini sono stati trasportati con una pala meccanica di un mezzo che era sul posto. Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile per verificare lo stato della situazione. La Sala Operativa è il Centro Funzionale seguono l'evolversi della situazione in h24. L'allerta meteo resta in vigore fino alle 23.59 e che dalle 6 di domani mattina scatta la nuova allerta per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate sull'intero territorio regionale. (ANSA).