Serie A: Napoli ko a Verona, il Genoa batte il Cagliari

ROMA, 24 GEN - Il Verona batte 3-1 il Napoli in uno dei due incontri delle 15 della 19/a giornata di serie A, che ha anche visto il successo del Genoa per 1-0 sul Cagliari. La squadra di Gattuso è andata in vantaggio dopo solo nove secondi al Bentegodi con Lozano, ma poi è stata raggiunta e superata dalle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. A Marassi, a decidere la sfida tra le due pericolanti, la rete di Destro al 10'. (ANSA).