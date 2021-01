Scuola: da domani quasi 1 milione ritorna sui banchi

ROMA, 24 GEN - Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all'arancione della Lombardia rientrano a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori. Tuttavia, mentre le medie torneranno interamente a scuola già da domani, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%: probabilmente saranno circa la metà degli istituti quelli che partiranno già domani, gli altri seguiranno a poco a poco che riusciranno ad organizzare il rientro. Gli studenti entreranno in classe su due fasce orarie: circa il 35% entra alle 8 e il 15% alle 9:30. Questi 600 mila lombardi si sommano agli altri 360 mila studenti (per l'esattezza 353.579) delle superiori nelle regioni Liguria, Marche, Umbria (che si alterneranno in percentuali che vanno dal 50 al 75%) e delle medie in Campania. Altri 640 mila studenti delle superiori erano tornati in classe lunedì scorso, 18 gennaio, nel Lazio, in Emilia Romagna, in Molise e in Piemonte. L'11 gennaio erano tornati sui banchi in Valle d'Aosta, Toscana e in Abruzzo. In Trentino Alto Adige gli studenti avevano fatto ritorno già dal 7 gennaio. All'appello mancano gli studenti delle superiori in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Basilicata, della Calabria, della Campania e della Puglia per i quali è stato stabilito che si tornerà il 1 febbraio. (ANSA).