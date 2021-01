Card. Bassetti, irresponsabile discutere esistenza virus

PERUGIA, 24 GEN - Quello del Covid è "un virus che solo gli scienziati con il loro microscopio riescono a vedere e che, proprio per questo, qualcuno, in modo irresponsabile, ne arriva a mettere in discussione addirittura l'esistenza": lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti nell'omelia in occasione di San Francesco di Sales. Il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia ha evidenziato che "nella nostra società si è abbattuta una piaga sanitaria e sociale prodotta dal virus". "Si tratta in realtà - ha sostenuto Bassetti parlando del Covid - di un morbo che attacca i più deboli e i più fragili e che sta sconquassando il nostro tessuto sociale e anche le nostre comunità ecclesiali. Dobbiamo fare di tutto per combatterlo. Con la virtù della prudenza, prima di tutto. Con la vaccinazione, come ha sottolineato Francesco, perché è 'una scelta etica'. E anche con un racconto degli eventi vero e credibile - ha concluso il card. Bassetti -, senza lasciarsi ammaliare da narrazioni complottistiche o negazioniste". (ANSA).