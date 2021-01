Covid: Veneto, 956 nuovi casi e 28 morti in 24 ore

VENEZIA, 24 GEN - Sono 956 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino regionale che segna 305.673 casi dall'inizio della pandemia; con un calo che porta sotto la soglia dei 'mille'. I decessi da ieri a loro volta scesi da 92 unità alle odierne 28, con il totale a 8.559. Prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.276), e 314 pazienti in terapia intensiva dato identico a ieri. (ANSA).