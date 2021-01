Valanga travolge 4 scialpinisti in Trentino, nessuno è grave

TRENTO, 23 GEN - Una valanga ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti sul Dosso di Costalta, sopra Baselga di Piné, in Trentino. Un membro della comitiva è riuscito a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti due elicotteri che hanno trasportato gli scialpinisti all'ospedale di Trento. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Dopo le nevicate delle scorse ore il pericolo valanghe in Trentino è marcato (grado 3) e in alcune zona addirittura forte (4). Con ordinanza urgente il sindaco di Trento ha disposto il divieto di accesso totale sul Monte Bondone all'area del versante ovest del monte Mugon fino al monte Palon causa marcato pericolo di distacco valanghe. (ANSA).