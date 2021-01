Favori in cambio di sesso, ex pm Lecce condannato a 9 anni

POTENZA, 23 GEN - Il Tribunale di Potenza ha condannato a nove di anni di reclusione l'ex pm di Lecce Emilio Arnesano, che il 6 dicembre 2018 fu arrestato con l'accusa di aver aggiustato alcuni procedimenti giudiziari e di aver fatto favori in cambio di benefici e rapporti sessuali. Arnesano - che era stato sospeso dal CSM nel gennaio 2019 - è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed è stato dichiarato "in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena". Nell'ambito dello stesso procedimento l'avvocata Manuela Carbone è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa). Con la sentenza emessa dal presidente del Collegio B della sezione penale del Tribunale di Potenza, è stata confiscata anche una barca di 12 metri che era stata sequestrata ad Arnesano nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, competente sui magistrati salentini. (ANSA).