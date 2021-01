Maltempo: Ischia e Procida, progressivo blocco collegamenti

ISCHIA (NAPOLI), 23 GEN - I forti venti da sud/sud ovest che soffiano in queste ore e che arrivano sino a 30 nodi di velocità stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida nel Golfo di Napoli. Dopo che in mattinata era arrivato lo stop alle corse dei mezzi veloci da e per Napoli nelle ultime ore si stanno fermando anche le navi che collegano le isole dal porto napoletano ed anche da quello più vicino di Pozzuoli. Per il previsto perdurare di condizioni meteo sfavorevoli è probabile un andamento a singhiozzo dei collegamenti per il resto della giornata di oggi e di quella di domani. (ANSA).