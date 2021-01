Covid: 26 positivi in ospedale Foggiano, anche 15 pazienti

LUCERA, 23 GEN - Sono 26 le persone risultate positive fino ad oggi nell'ospedale Lastaria di Lucera (Foggia). Nello specifico - comunicano dalla Asl - si tratta di 11 operatori sanitari, di cui 2 medici e 9 tra infermieri, Oss e ausiliari, e sono pauci-sintomatici o asintomatici, e di 15 pazienti. "Dieci di questi operatori sanitari erano stati già vaccinati per la prima dose" - affermano dal Policlinico di Foggia -. I 15 pazienti positivi sono stati trasferiti al Policlinico Riuniti di Foggia e per loro non ci sono notizie di peggioramento del quadro clinico e le loro condizioni sono legate esclusivamente alle patologie per cui erano stati ricoverati. Il Policlinico informa che il virus Covid è stato portato all'interno della struttura ospedaliera da "un paziente asintomatico ricoverato presso il Lastaria, un portatore sano positivizzatosi dopo tre tamponi negativi e sierologica negativa". "Stiamo contrastando - dice il commissario straordinario Vitangelo Dattoli - la serie di contagi purtroppo verificatisi con procedure severe di tipo emergenziale, immediatamente messe in atto, che stanno determinando un contenimento ed un controllo della trasmissione del virus. Si tratta di casi misconosciuti e insidiosissimi che si verificano in concomitanza del picco influenzale, ma che possiamo contenere e risolvere grazie al puntualissimo rigore delle procedure e alle numerose attenzioni, con l'augurio che tutto si risolva al più presto". (ANSA).