Covid: il Fvg rimane in zona arancione

TRIESTE, 22 GEN - Il Friuli Venezia Giulia resta regione in zona arancione, come si attendeva visto che è in questa fascia soltanto da una settimana. Tuttavia, seppure rimanga forte la pressione sugli ospedali, è in ulteriore abbassamento l'indice rt e non si è più tra le regioni ad alto rischio. (ANSA).