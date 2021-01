ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna Rt 0.95 ma rischio arancione

CAGLIARI, 22 GEN - Scende a 0.95 l'Rt della Sardegna, ma l'isola è tra le quattro regioni a rischio alto secondo i parametri più restrittivi dell'ultimo Dpcm e potrebbe finire in zona arancione (attualmente è gialla). E' quanto emerge nella bozza de monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute con dati al 20 gennaio relativi alla settimana dall'11 al 17 gennaio. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 212 nuovi casi di positività (36.685 il totale dall'inizio della pandemia). In totale sono stati eseguiti 547.436 tamponi, di cui 3.945 antigenici rapidi, per un incremento complessivo di 3.523 test rispetto al dato di ieri. Il rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti segna un tasso di positività del 6%, in aumento. Si registrano anche nove decessi (936 in tutto). Sono 449, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-17 rispetto al dato di ieri), sono invece 52 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.502. I guariti sono complessivamente 18.292 (+308), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 454. Intanto il sindaco metropolitano di Cagliari e vicepresidente nazionale Anci con delega ai Trasporti, Paolo Truzzu, annuncia: "Le vaccinazioni per la popolazione inizieranno a marzo, con l'ipotesi di riuscire a vaccinare tutti entro fine settembre se verranno rispettate le date di consegna e le quantità di dosi programmate. A piccoli passi riusciremo a tornare alla nostra vita". E da lunedì prossimo al Brotzu di Cagliari saranno operative due nuove postazioni per i tamponi "drive through" dedicate esclusivamente ai pazienti che accedono all'ospedale per un ricovero programmato o altre prestazioni per le quali sia necessario eseguire il test Covid-19. I pazienti verranno preventivamente contattati dal reparto cui devono accedere per concordare l'appuntamento (saranno indicate la giornata e l'apposita fascia oraria). (ANSA).