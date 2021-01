Mosca, ora contatti immediati con Usa per rinnovo New Start

MOSCA, 22 GEN - La Russia è disposta a mettersi immediatamente in contatto con gli Stati Uniti attraverso i canali diplomatici per estendere il trattato di riduzione delle armi strategiche (New START) per cinque anni. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Abbiamo preso nota della dichiarazione dell'addetto stampa della Casa Bianca a favore dell'estensione del trattato New START per cinque anni. Possiamo solo accogliere con favore questa intenzione. La Russia è sempre stata a favore di questa decisione", ha detto Zakharova in un commento pubblicato sul sito del ministero degli Esteri. "Siamo disposti, senza indugio, a metterci in contatto a livello delle agenzie di politica estera russe e statunitensi per formalizzare un accordo sull'estensione del New START per cinque anni. Questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile, tenendo conto che il suo effetto scade il 5 febbraio 2021", ha sottolineato Zakharova. (ANSA).