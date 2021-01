Covid:Sudafrica pagherà 2,5 volte in più dell'Ue per vaccini

(ANSA-AFP)) - JOHANNESBURG, 22 GEN - Il Sudafrica acquisterà dosi di vaccino Covid-19 di Oxford-AstraZeneca a un prezzo 2,5 volte superiore rispetto alla maggior parte dei paesi europei. Lo ha riferito il ministero della salute a Johannesburg. Il Sudafrica, il paese più colpito dal virus del continente africano, ha ordinato almeno 1,5 milioni dosi di vaccino dal Serum Institute of India per gennaio e febbraio. Dosi che costerebbero 5,25 dollari (4,32 euro) ciascuna, quasi 2,5 volte l'importo pagato dalla maggior parte dei paesi europei, come affermato da un alto funzionario sanitario. I membri dell'Unione Europea pagheranno invece 1,78 euro (2,16 dollari) per le dosi di AstraZeneca, secondo le informazioni trapelate da un ministro belga su Twitter il mese scorso. L'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia contro il "nazionalismo dei vaccini" e la "truffa sui prezzi". Il Sudafrica è alle prese con una seconda ondata di infezioni alimentata da una nuova variante del coronavirus ritenuta la più contagiosa dagli scienziati. Ad oggi il Paese ha registrato oltre 1,3 milioni di casi e 38.800 morti. Il governo mira a vaccinare due terzi della sua popolazione - circa 40 milioni su quasi 60 milioni di persone - per ottenere l'immunità di gregge entro la fine del 2021 (ANSA-AFP)).