GENOVA, 22 GEN - "Voglio fare una strage a una manifestazione di femministe. Donne ebree e comuniste sono i nostri nemici. Le donne moderne sono senza sentimenti, bambole di carne da sterminare". Sono frasi del suprematista savonese intercettate dagli investigatori. Mentre il giovane è intercettato dice anche: "Gli ebrei sono il male primo da eliminare. Gli ebrei sono nati per distruggere l'umanità". E ancora: "Io una strage la faccio davvero. L'unica cosa da fare è morire combattendo. Ho le armi. Farò Traini 2.0", l'uomo che nel 2018 sparò in centro a Macerata, 6 feriti. "Meglio morire con onore in uno school shooting che vivere una vita di merda" (ANSA).