Morto Jean Graton, creatore del fumetto Michel Vaillant

ROMA, 22 GEN - Jean Graton, il creatore del celebre fumetto Michel Vaillant dedicato al mondo delle competizioni automobilistiche, è morto il 21 gennaio a Bruxelles all'età di 97 anni. La sua lunga serie di storie a fumetti era iniziata nel 1957 con la pubblicazione delle avventure dell'intrepido pilota Michel Vaillant sulla rivista Tintin. Da notare che nelle prime storie il protagonista è il giovane meccanico italiano Franco Moriani, con le caratteristiche e le fattezze del futuro Michel Vaillant, nome che appare dopo 5 uscite del fumetto. Sono gli anni in cui la Formula 1 e le gare importanti come la 24 Ore di Le Mans iniziano a interessare un pubblico più vasto e per la saga di Vaillant il successo è immediato. Seguono album di Jean Graton diventati veri oggetti di culto, come 'The 13 is at the start', 'The faceless pilot' o 'The ghost of the 24 Hours'. Ad oggi sono stati venduti più di 20 milioni di album. La passione di Jean Graton per gli sport motoristici era profonda e lo portava a trascorrere la maggior parte del tempo nei paddock, incontrando così personaggi reali (è il caso di Jacky Ickx) che diventeranno leggende dei suoi fumetti a fianco di Michel Vaillant. (ANSA).