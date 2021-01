Cremlino, bene proposta Biden su estensione New Start

MOSCA, 22 GEN - "La Russia è a favore del mantenimento del trattato New Start e dell'estensione di questo trattato per guadagnare tempo per ulteriori colloqui. Possiamo solo dare il benvenuto alla volontà politica di estendere questo documento ma tutto dipenderà dai dettagli di questa proposta, che è ancora da studiare". Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato da Interfax. (ANSA).