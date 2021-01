Germania, l'Italia vaccina prima i sanitari, è più veloce

BERLINO, 22 GEN - "In Italia sono stati vaccinati prima i sanitari, e questo funziona più velocemente". Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, in un passaggio dedicato al confronto con altri paesi sulla velocità delle vaccinazioni anti-covid. Spahn ha sottolineato che la Germania ha iniziato invece con i pazienti molto anziani e le case di cura. Nei giorni scorsi la stampa tedesca ha tessuto le lodi della velocità con cui l'Italia sta procedendo alla vaccinazione della popolazione. (ANSA).