Gdf sequestra 1 Mln a narcotrafficante

MILANO, 22 GEN - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro di beni per circa un milione di euro, come misura di prevenzione, nei confronti di un presunto trafficante internazionale di droga, Guido Cesare, detto 'il principe', già condannato a 9 anni di reclusione. Tra i beni sequestrati, su disposizione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese presieduta da Fabio Roia, ci sono anche auto di lusso, come una Lancia Delta Hf integrale, e motociclette. Nelle indagini della Procura di Monza a carico dell'uomo era emerso che il presunto trafficante importava grossi carichi di hashish e marijuana dalla Spagna. (ANSA).