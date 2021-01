Borsa: Europa peggiora, Milano -2,2%

MILANO, 22 GEN - Venerdì nero per le Borse europee che proseguono la seduta in calo. In vista del prossime trimestrali gli investitori guardano con timore all'andamento dei contagi da coronavirus ed ai rischi di nuovi lockdown. Sui mercati pesa l'energia, con il calo del prezzo del petrolio, e le banche. Milano (-2,2%) è il peggior listino del Vecchio continente. L'indice Stoxx 600 cede l'1,1%. In rosso Madrid (-1,5%), Parigi (-1,2%), Francoforte (-1%) e Londra (-0,6%). Sul fronte valutario è in lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,2173 a Londra. (ANSA).